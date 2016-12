PekingDie Abendsonne wird von der Glasfassade der Einkaufshäuser reflektiert. Die Gassen zwischen den Geschäften und Restaurants im Pekinger Einkaufsviertel Sanlitun gleichen einem Laufsteg. Hier stellen junge Chinesinnen und Chinesen ihre Outfits zur Schau. „Das ist der perfekte Ort, um Frauen kennenzulernen“, sagt ein junger Informatiker. Doch er hat ein entscheidendes Problem. Er hat keine eigene Immobilie. „Ohne Wohnung bin ich ein niemand“, erzählt er.

Statussymbole sind bei der Partnerwahl in China wichtig. An vorderster Stelle steht die eigene Wohnung. Denn nichts ist für das Vermögen in der Volksrepublik so wichtig wie die eigenen vier Wände. Als die chinesische Führung Ende der 1990er Jahre den bis dahin staatlichen Wohnungsmarkt teilweise privatisierte, wurden Hunderte Millionen Chinesen über Nacht zu Hausbesitzern – für rein symbolische Preise. Heute machen Immobilien mehr als 70 Prozent des Privatvermögens in der Volksrepublik aus, wie ein Team um den Soziologieprofessor Yu Xie von der University of Michigan ermittelt hat.