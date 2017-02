Bild vergrößern Das Logo der Postbank hängt vor einer Filiale. Die Tochter der Deutschen Bank ist offenbar ins Visier chinesischer Investoren geraten. dpa Bild:

Der chinesische Immobilienentwickler Dalian Wanda will nach einem Zeitungsbericht Unternehmen in Europa kaufen. Auch die Postbank sei ein Übernahmeziel. Doch die Einkaufstour befinde sich in einem frühem Stadium.