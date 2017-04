PekingTrump ist eine Marke in China. In der größten Online-Nation der Welt hat der neue US-Präsident eine große Fangemeinde im Internet aufgebaut. Während chinesische Politiker fast ausschließlich mit vorgefertigten politischen Phrasen in den Medien auftauchen, steht Trump für einen Mächtigen, der sagt, was er denkt. Unter einigen der mehr als 700 Millionen Internetnutzern in China kommt das sehr gut an – auch wenn Trump ihr Land immer wieder kritisiert. „Chuan Pu“ nennen sie ihn.

Doch „Chuan Pu“ steht nicht nur für den US-Präsidenten. Viele chinesische Firmen verkaufen Produkte unter dem Namen oder einer ähnlich klingen Marke. Da ist zum Beispiel die Firma Chuang Pu, die unter dem Namen „Trump“ Artikel für Luxushotels verkauft. Dazu gehören auch Toiletten der Marke Trump.