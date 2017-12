WashingtonDer Inflationsdruck in den USA hat im November zugenommen und der Notenbank damit weitere Argumente für eine Zinserhöhung geliefert. Die Verbraucherpreise legten um 2,2 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Im Oktober lag die Teuerung noch bei 2,0 Prozent. Der Benzinpreis war im November um 7,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat und trieb so die Lebenshaltungskosten nach oben. Die US-Notenbank Fed, die noch im Laufe des Tages über die Zinsen entscheidet, soll Vollbeschäftigung und stabile Preise garantieren. Das erste Ziel kann sie abhaken, bei den Preisen ist sie jedoch noch nicht soweit.

Dennoch dürfte die scheidende Fed-Chefin Janet Yellen am Abend die Zügel zum dritten Mal im laufenden Jahr straffen, wie Ökonom Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank vorhersagt: "Sie hat grünes Licht für eine Anhebung. Ihr reicht der Anstieg der Teuerungsrate für den heutigen Zinsentscheid aus." Zuletzt hatte die Fed den geldpolitischen Schlüsselsatz im Juni auf die Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent angehoben. Nun wird sie ihn wohl um einen weiteren Viertelpunkt erhöhen.