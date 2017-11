LondonDie Spätfolgen des Brexit-Votums halten den Preisdruck in Großbritannien hoch. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 3,0 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. Im September war die Inflationsrate bereits genauso hoch und erreichte damals den höchsten Wert seit fünfeinhalb Jahren. Experten hatten für Oktober sogar ein Plus von 3,1 Prozent erwartet.

Die Teuerungsrate ist bereits deutlich über das Ziel der Notenbank hinausgeschossen, die lediglich zwei Prozent anstrebt. Die Bank of England hat jüngst die erste Zinserhöhung seit zehn Jahren gewagt. Sie reagierte damit auf die anziehende Inflation, die an der Kaufkraft der Briten nagt.