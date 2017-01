WirtschaftsWoche Ausgabe 01-02/2016

Wirtschaft & Politik

26 Innere Sicherheit: Ist der Föderalismus noch zeitgemäß – und hält uns sicher? | Der Verfassungsrechtler Rupert Scholz über Freiheit in Zeiten des Terrors

30 Abgaben: Was 2017 an Mehrbelastung auf die Bürger zukommt

32 Berlin intern: Die wahrlich seltsame Kandidatenkür der SPD | USA: Ein Besuch bei dem Anwalt, der Präsident Donald Trump juristische Fesseln anlegen will