WirtschaftsWoche Ausgabe 04/2016

24 Koalition: Wie realistisch ist eine Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP? 27 Gewerkschaften: Karlsruhe entscheidet über das umstrittene Prinzip „Ein Betrieb, ein Tarifvertrag“ 28 Berlin intern: Rätselraten über Wolfgang Schäubles Steuerreformpläne | Soziales: Die Solidarrente von Andrea Nahles stößt auf Widerstand 30 Interview: Der österreichische Kanzler Christian Kern über Politik in Zeiten des Populismus

Der Volkswirt

32 Kommentar: Sind Überschüsse in der Leistungsbilanz schädlich? | New Economics: Eine neue Studie versucht, Terroranschläge ökonomisch zu erklären

33 Konjunktur: Deutschland Die politische Unsicherheit schlägt (noch) nicht auf den Export durch

34 Denkfabrik: Harvard-Ökonom Martin Feldstein über die langfristigen Folgen hoher Inflation – am Beispiel Argentiniens

35 Geldpolitik: Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele warnt im Interview vor einer Abschaffung des Bargelds

Unternehmen & Märkte

36 Deutsche Bahn: Das Reformprogramm zeigt erste Erfolge

38 Volkswagen: Nach dem US-Vergleich droht Ärger in Deutschland

39 Thyssenkrupp: Die erfolgreiche Marinesparte soll raus. Warum eigentlich?

40 Korian: Der deutsche Altenheim-Marktführer verdient zu wenig

42 Management-Gipfel: Unternehmen wagen sich in ganz neue Geschäftsfelder

44 Pharma: Merck-Chef Stefan Oschmann wehrt sich gegen den Vorwurf der Preistreiberei

Innovation & Digitales

46 Silicon Valley: Peter Thiel, der Exzentriker unter Kaliforniens Milliardären, dient Trump als Zukunftsberater

49 Mobilität: Wie BMW-Entwicklungschef Klaus Fröhlich autonom fahrende Autos gegen Hacker sichern will

52 Essay: Code Kapital: Künstliche Intelligenz ermöglicht durch Sprach- und Videoimitation neue Perfektion bei Fake News