WirtschaftsWoche Ausgabe 05/2016

28 Rüstung: Was Donald Trump für die deutsche Verteidigungspolitik bedeutet 32 Griechenland: Die katastrophale Zwei-Jahres-Bilanz des Alexis Tsipras 34 IWF: Der Mittelstandsflügel der Union will ein Ende der Griechenlandhilfe 35 Berlin intern: Brigitte Zypries als neue Wirtschaftsministerin

Der Volkswirt

36 Kommentar: Die Tücken bilateraler Handelsabkommen | New Economics: Ökonomische Unfreiheit schadet auch dem Tourismus

37 Konjunktur: Deutschland Wie stark die Inflation 2017 steigen könnte | Digitale Ökonomie: Die Crowdsourcingbranche will artig werden

38 Weltwirtschaft: Nobelpreisträger Phelps über die US-Innovationskrise

39 Denkfabrik: Der Ökonom Hans-Werner Sinn lobt die Steuerpläne Trumps

Unternehmen & Märkte

40 China: Deutsche Unternehmen dampfen ihre Wachstumspläne ein

43 Deutsche Bank: Chef John Cryan will die Strategie überarbeiten

44 Fluglinien: Die erfolgsverwöhnten Golf-Airlines stecken in der Krise

46 Möbel: Warum es für viele Hersteller trotz guter Konjunktur so schlecht läuft

47 Auto: In US-Autos steckt viel weniger Amerika, als Donald Trump meint | Qualcomm: Klagen gefährden den Erfolg des Chipherstellers

48 European Homecare: Flüchtlingsheimbetreiber schikaniert Mitarbeiter

Innovation & Digitales

50 Raumfahrt: Das Geschäft im All steht vor der Industrialisierung

53 Snap: Kommt der Börsengang des sozialen Netzwerks zu spät?

55 WLAN: Ab Juni droht ein Verkaufsstopp für Router und Smartphones | Internet: Aktivisten retten US-Daten zum Klimaschutz vor Löschversuchen

56 Valley Talk: Warum Facebook ein Männerwohnheim baut | Cebit: Im Wettlauf mit SAP hängt Salesforce den Erzkonkurrenten ab