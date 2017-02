WirtschaftsWoche Ausgabe 07/2016

30 Martin Schulz: Was der gefeierte SPD-Kanzlerkandidat in elf Jahren als Bürgermeister von Würselen leistete 34 SPD: Die neue Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries spaltet die Partei 36 Frankreich-Wahl: Ein 39 Jahre alter Neuling könnte Marine Le Pen stoppen 37 Berlin–Paris: Frankreich-Experte Henrik Enderlein gegen deutsche Arroganz 38 Berlin intern: Der Facebook -Wahlkampf | Geldwäsche: Schäubles neuer Plan stellt Bürger unter Generalverdacht

Der Volkswirt

40 Kommentar: Wie die US-Notenbank Donald Trump ausbremsen könnte | Nachgefragt: Pimco-Devisenexperte Thomas Kressin hält den Dollar für überbewertet

41 Konjunktur: Deutschland Der Earlybird-Frühindikator der WirtschaftsWoche steigt weiter

42 Finanzsystem: Die Deregulierungspläne der neuen US-Regierung und deren Folgen für die Banken

43 Denkfabrik: Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer fordert einen Paradigmenwechsel in der Geldpolitik

Unternehmen & Märkte

44 Deutsche Börse: Vorstandschef Carsten Kengeter verrennt sich in die Fusion mit London

48 Bankenrettung: Organisiertes Chaos

49 LVMH: Mit Rimowa-Koffern und Dior-Parfüm will der Luxuskonzern jetzt Normalverdiener gewinnen

50 Hochtief: Was haben die Aufkäufer von ACS aus dem Baukonzern gemacht? | Boeing: Kabelsalat in Mexiko

51 Ranking: Diese Unternehmen bieten den besten Service

52 Klaus Kleinfeld: Der Arconic- und Ex-Siemens-Chef redet über Trump und den Kampf gegen Hedgefonds

Innovation & Digitales

54 Techkonzerne: Liefert Silicon Valley bald Daten an die Trump-Regierung?

58 Emojis: Die Bildchen sind zur digitalen Universalsprache avanciert. Geld verdienen lässt sich damit kaum

59 Start-up, Berlin!: Wie die Stadt versucht, verunsicherte Techtalente aus den USA anzulocken | Valley Talk: Warum Zuckerberg und Co. dem Jugendwahn frönen