WirtschaftsWoche Ausgabe 09/2017

26 Donald Trump: Die US-Geheimdienste sind die mächtigsten Gegner des neuen Präsidenten 9 US-Sicherheitspolitik: Der Berater von Expräsident Obama, Charles Kupchan, über das Chaos in Washington 30 Berlin intern: Der ziemlich seltsame Troika-Wahlkampf der CDU 31 Mexiko: Das Land sucht endlich sein ökonomisches Heil jenseits der USA 32 Flughäfen: Unprofitable Standorte in der Provinz sorgen für Ärger | Deutsche Bahn Warum der Vorstand heikle Fragen beantworten muss

48 Augmented Reality: Dank neuer Handys steht die 3-D-Technologie jetzt vor dem Durchbruch 51 Femtech: Warum Investoren Milliarden in Start-ups von Frauen pumpen 53 WiWo Club: Big-Data-Wissenschaftler Simon Hegelich diskutiert über Maschinen mit Bewusstsein | Valley Talk Die Old Economy verzockt sich mit Techübernahmen

38 Ryanair: Chef Michael O’Leary über die nächsten Angriffe auf die Lufthansa 41 Beiersdorf: Die Kernmarke Nivea verliert Marktanteile 42 Opel: General-Motors-Vorstand Dan Ammann entscheidet über den Verkauf 43 Telefónica: Welche Kundendaten der Konzern dem Handel anbieten will 44 ADAC: Der Verein will bei seinen Pannenhelfern abkassieren 46 Dr. Martens: Passt die Kult-Schuhmarke zum Finanzinvestor Permira?

34 Kommentar: Riskante Gedankenspiele der Europäischen Zentralbank | Wissenschaft: Eine neue Studie sagt: Freihandel nutzt auch der Umwelt 35 Konjunktur: Deutschland Das Wachstumstempo legt wieder zu 36 Serie: Die wichtigsten Thinktanks (II): Warum das Institute for Fiscal Studies eine politische Macht ist 37 Denkfabrik: Ein Glaubwürdigkeitsindex für Notenbanken

68 Vermögensverwalter: Exklusives Ranking der besten Geldmanager: Einblick in ihre Strategien 76 Techaktien: Anlagechancen durch neue Handydisplays 78 Steuern und Recht: Serie Steuererklärung: Mieter/Vermieter | Krankenversicherung auf Betriebsrenten 80 Geldwoche: Kommentar: Besser Allianz-Aktionär als Allianz-Versicherter? | Märkte: Indische Börse mit Potenzial 81 Dax: Merck sucht Wachstumstreiber | Aktie: Krones stillt Anlegerdurst 82 Aktie: E-Bike-Trend hilft Accell | Aktie: Stada -Empfehlung geht auf 83 Anleihe: Rendite von der Telekom | Chartsignal: Ölpreisanstieg läuft aus 84 Fonds: US-Steuerreform könnte Anleihekurse treiben

Erfolg

86 Loyalität: Wie Unternehmen Mitarbeiter emotional binden

88 Rhetorik: Verhandlungstipps des Psychologen Robert Cialdini

89 Kolumne: Entzauberte Mythen: So sieht ein kreatives Umfeld aus

90 Start-up der Woche: GoEuro Eine Plattform für Reisen durch Europa

Kultur

92 Vulgarität: Karneval ist das eine. Aber was, wenn Schamlosigkeit am Aschermittwoch noch lang nicht vorbei ist?

94 Kolumne: Business-Horoskop: Was eint Böhmermann und Erdoğan?

95 Bücher Lesen: Lorenz Jägers fabelhafte Biografie über Walter Benjamin. Meiden: Peter Trawny über Adorno