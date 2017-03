WirtschaftsWoche Ausgabe 10/2017

Wirtschaft & Politik

26 Türkei: Präsident Erdoğan erfreut sich großer Unterstützung in der Wirtschaft – warum?

30 Endlager: Ein neues Gesetz stellt in der Atomdebatte alles auf Anfang

31 Industriepolitik: Wie die Regierung Schlüsseltechnologien fördern will

32 Berlin intern: Angela Merkel macht Wahlkampf – aber für Frankreich | Steuerrecht: Bund und Länder möchten fast insolventen Unternehmen helfen