WirtschaftsWoche Ausgabe 13/2017

18 Aktien: Die Warnzeichen an den Börsen sind nicht zu übersehen. Aber noch verdeckt das billige Geld alle Gefahren

26 Türkei: Wie die Deutschtürken zum Spielball von Präsident Erdoğans | Politik wurden 29 Geldwäsche: Wolfgang Schäubles Reformpläne geraten in die Kritik 30 Bahn: Die Bundesnetzagentur ermittelt gegen den Staatskonzern | Energie: Berlin und Brüssel streiten um regionalisierte Strompreise 32 Berlin intern: Vollzeit-Wahlkämpfer Martin Schulz verunsichert die Union | CDU: Ein neuer konservativer Kreis formiert sich gegen Angela Merkel

40 Lufthansa: Die Fluggesellschaft rüstet sich für den Kampf gegen einen überraschenden Gegner – Google 44 Linde: Die Münchner verlieren viel US-Geschäft bei einer Fusion mit Praxair 46 Mobilfunk: Shops und Drogerien droht Umsatzeinbruch bei Prepaid-Karten 48 Elektroautos: Deutsche Hersteller spielen in China kaum eine Rolle 49 HSH Nordbank: Die Eigentümer versuchen, sich aus der Haftung zu mogeln

34 Kommentar: Die ordnungspolitische Entkernung des Begriffs „liberal“ 35 Konjunktur: Deutschland Exportklimaindex steigt trotz Protektionismusangst 36 Serie: Die wichtigsten Thinktanks (V): Wie Avenir Suisse als Ideenschmiede der Wirtschaft die politische Debatte in der Schweiz prägt 38 Denkfabrik: Der Ökonom Hans-Werner Sinn entwirft einen Reformplan für die schlingernde EU

Kein Plan, keine Gewinne, keine neuen Ideen: Oliver Samwers Start-up-Fabrik steckt in der Krise. Bringen Hoffnungsträger wie Delivery Hero und Hello Fresh endlich die Wende? Vertrauliche Unterlagen wecken Zweifel.

Blickpunkte

56 VW: Der Skandal, die Rolle von Konzernchef Matthias Müller und die Neuordnung der Anteilseigner-Familie

62 Debatte: Wie der Zweifel an Statistiken Parallelwelten befeuert

Geld

70 Steuersoftware: Acht digitale Helfer für die Steuererklärung im Test

74 Steuererklärung: Teil 6 der Steuer-Serie: Die besten Tipps und Sparstrategien für Versicherte

76 Immobilienfonds: Die beliebte Anlage ist weniger solide als gedacht

78 Geldwoche: Kommentar: Die Regulierung des Immobilienmarktes schadet mehr, als sie nützt | Märkte: Der Ölpreis bremst die Inflation

79 Dax: Commerzbank auf Erholungskurs | Aktie: Oracles Aufholjagd läuft

80 Aktie: Stabilität mit Zignago Vetro | Aktie: 260 Prozent plus mit Burford

81 Anleihe: Flucht in die Schweiz | Chartsignal: Börsenhausse in Indien

82 Fonds: Hellas Opportunities