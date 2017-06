Der Volkswirt

36 Wettbewerb: Verwandeln Google, Amazon und Co. die boomende Internetökonomie in eine Monopolwirtschaft?

38 New Economics: Das Gründungsklima in Deutschland ist nur mittelmäßig

39 Konjunktur Deutschland: Der Euro kann das Exportklima noch nicht trüben

Unternehmen & Märkte

40 Private-Equity-Fonds: Sie kaufen Firmen viel zu teuer. Bericht aus einer Blase

42 Alexander Dibelius: Wo er als Finanzinvestor Geld verdienen will

44 Darboven: Wer auf den betagten Kaffeepatriarchen folgen könnte

46 Daimler: Die Zeit als Popstar könnte für Vorstandschef Dieter Zetsche angesichts der Abgasskandale bald vorbei sein

48 Rhön: Für die Kliniken gibt es dank der Großaktionäre keine klare Strategie

Innovation & Digitales

50 Bot-Economy: Warum der Kundendienst per Chat-App eine Farce ist

54 Deutsches Internet Institut: Wie Forscher die Digitalisierung zum Guten beeinflussen möchten

56 Fisch aus dem Labor: Ein Start-up aus New York will die Meere retten

57 Valley Talk: Hardware ist cooler als Software