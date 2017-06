Erfolg

92 Arbeitgeberranking: Bei welchen Unternehmen deutsche Studenten nach dem Abschluss am liebsten anheuern wollen

95 Kolumne: Sprengers Spitzen: Die Fehlerkultur ist ein Mythos

96 Schicksalsschläge: überwinden Ein Interview mit Facebook-Managerin Sheryl Sandberg über Scheitern und Beistand vom Unternehmen

Kultur

100 Spezial Red Dot Award: Designagenturen oder: Das Prinzip Irritation als Erfolgsmodell

106 Design Team of the Year: Der Koblenzer Radhersteller Canyon beherrscht die Kunst der guten Form

110 Best of the Best: Die schönsten Produkte