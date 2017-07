Der Angstgegner: Amazon-Chef Jeff Bezos prescht ins Offlinegeschäft vor. Drängt er den deutschen Handel ins Aus?

3 Vorwort

6 Standpunkte: Post-Chef Frank Appel lobt Frankreich | Transparenz | Bananenrepublik USA | Atomfonds | Deutsche Handelsbilanz

10 Kompakt: Deutsche Bahn in Katar | Lars Windhorst | Osram bändelt mit Conti an | Klagewelle gegen Daimler | Microsoft streicht Jobs | Stadas neuer Chef | Siemens’ Rückzug aus Russland | Geld oder Urlaub? | Grafik: Frei reisen und arbeiten in der EU – nutzen Europäer das?

16 Chefbüro: Benjamin Behar, Artemed Kliniken Titel 18 Amazon: Der Technologiekonzern bläst zum Angriff auf den deutschen Handel. Wie weit wird er kommen?

24 Andreas Mundt: Chef des Kartellamtes, über Amazons Marktmacht

Wirtschaft & Politik 26 Flüchtlinge: Jobwunder? Von wegen. Wir schaffen es (vorerst) nicht

32 Türkei: Präsident Erdoğan will mit Staatsfonds das Wachstum ankurbeln

34 Koalitionen: Schwarz-Gelb kippt in NRW die Energiewende – und legt sich mit den Strommanagern an

36 Frankreich: Finanzminister Bruno Le Maire soll Deutschland umgarnen

Unternehmen & Märkte 38 Deutsche Bahn: Der Konzern will sich neu erfinden – und fährt doch hinterher

42 Brexit: Geldinstitute nutzen den Umzug nach Frankfurt für Tricksereien

44 Lloyd’s: Inga Beale soll dem 300 Jahre alten Spezialversicherer eine Zukunft geben

48 VW: Wie Kronzeugen die Vorstände in der Dieselaffäre belasten

51 Alno: Händler sind sauer auf den Küchenhersteller. Die Sanierung gerät in Gefahr

52 Roche: Verwaltungsratspräsident Christoph Franz greift im Interview die eigene Zunft an Innovation & Digitales 54 Bildung: Google, Microsoft und Co. drängen ins Klassenzimmer

58 Tesla: Die E-Auto-Kunden nerven auf deutschen Rastplätzen

60 Start-up der Woche: Reparando schickt Handyretter ins Büro

Der Volkswirt 62 Geldpolitik: Wie Notenbanken mit ausgeklügelter Kommunikation versuchen, die Märkte zu steuern

64 Exklusivumfrage: Die Folgen des Brexits auf den Energiesektor

66 Konjunktur: Monetäre Indikatoren sagen eine Wachstumsdelle für die Euro-Zone voraus Geld 68 Betriebsrenten: Wie der Staat auf Kosten von Millionen Rentnern doppelt und dreifach abkassiert

74 Zinsen: Die Anleiheblase platzt noch nicht

76 Steuern und Recht: Nichtanwendungserlass | Wohnungslärm | Pflegekosten | Falschberatung | Spende

78 Geldwoche: Trend Gold vor saisonalem Aufschwung

79 Dax: Finger weg von ProSiebenSat.1 | Aktie: Daimler unter Volldampf

80 Aktie: Lieber Comdirect als Coba | Aktie: Akropolis-Zock mit Opap

81 Aktie: Thai Beverage bleibt attraktiv Anleihe: Argentinien für Mutige

82 Fonds: Global Challenges Index

83 Chartsignal: Allianz vor dem Sprung

Erfolg 84 Management: So ungewöhnlich führt der Trivago-Gründer

87 Kolumne: Alltagsforschung: Warum Eltern produktiver arbeiten Kultur 88 Einrichtung: Auch auf Terrassen und Balkons stehen luxuriöse Möbel

91 Kolumne: Lebensart: Aperol Spritz? Von gestern. Welche Drinks derzeit besonders gern getrunken werden

92 Kaufrausch: Bücher, Ausstellungen, Produkte – Schönes für den Mensch von Welt