18 Fliegen: Airlines kämpfen um jeden Millimeter an Bord – auf Kosten der Passagiere

3 Vorwort 6 Standpunkte: BDI-Chef Dieter Kempf | Schulz’ Wahlkampf | Apples Patente | Aktienrückkauf | Arbeitszeiten 10 Kompakt: Siemens in Russland | Lidls Digitalchef | Chinesen im Hamburger Hafen | E-Autos | Bahn-Pünktlichkeit | Evonik -Urteil | Jobcenter und Flüchtlinge | Euro-Gruppen-Reformen | Grafik: Wie erfolgreich sind deutsch-französische Rüstungskooperationen? 16 Chefbüro: Andreas Dornbracht, Aloys F. Dornbracht

26 Wirtschaftsstandort: Die Bilanz der Bundesregierung in der Digitalpolitik ist mehr als mager – Deutschland ist noch immer ein technologisches Schwellenland 30 Bayern: Warum sich die CSU ihr überbordendes Selbstbewusstsein leisten kann 32 Bonn: Die Exhauptstadt sorgt sich um ihren Wohlstand, weil immer mehr Beamte nach Berlin wechseln 34 AfD: Spitzenkandidatin Alice Weidel fährt einen zweifelhaften national-liberalen Kurs 36 Großbritannien: Außenminister Boris Johnson verspielt mit seiner exzentrischen Art alle Chancen auf das Amt des Premierministers

Unternehmen & Märkte

38 Volvo: Die Geschichte von einem der besten PR-Coups aller Zeiten und was Unternehmenschef Hakan Samuelsson damit in der Branche losgetreten hat

44 UBS: Verwaltungsratschef Axel Weber über die Plage Niedrigzins und den Fusionsdruck für Europas Banken

48 Bayer: Warum sich der Konzern mit Monsanto verrechnen dürfte

50 Deutsche Börse: Für Konzernchef Carsten Kengeter wird es eng

52 Adel in Deutschland: Die Blaublüter eifern Industriellenfamilien nach

Innovation & Digitales

56 Die Biotechrevoluzzer: In Laboren braut sich die nächste industrielle Revolution zusammen

61 Start-up der Woche: Warum XiVero Maschinen belauscht

62 Spezial Digitalisierung: Wie der deutsche Mittelstand den Abstand zur Digitalelite aufholen kann | Auch kleine und mittlere Unternehmen können ihre Datenhoheit behalten