3 Vorwort 6 Standpunkte: Katrin Göring-Eckardt über das Ende der Massentierhaltung | Musk gegen Zuckerberg | SPD -Wahlkampf | EZB -Politik | Autoaktien 10 Kompakt: Bosch | Gebäckpreise | IT-Siegel | Ladesäulen | Opferschutz | Abschiebungen | Bayer | Grafik: Was Kreuzfahrt-Touristen den Zielorten einbringen 16 Chefbüro: Georg Müller, Happy Dog

56 E-Mobilität: Die Deutschen entdecken das Elektroauto. Aber hält das Stromnetz dem neuen Andrang stand? 60 Bau: Smarte Fenster könnten das Ende der Jalousien einleiten 61 Start-up der Woche: Acellere tüftelt an einer Autokorrektur für Programmiersprachen

Der Euro ist so stark wie lange nicht. Gut so.

Geld

68 Vergessene Konten: Milliarden liegen auf herrenlosen Konten. Die Banken verdienen gut daran

72 Short-Attacken: Wie Unternehmen sich für Angriffe von Hedgefonds rüsten

74 Steuern und Recht: Fondspolicen | Vandalismus | Zigaretten

76 Geldwoche: Trend: Das Fundament der Aktienhausse bröckelt

77 Dax: Börsenchampion Lufthansa | Aktie: Ertragswende bei Tom Tailor

78 Aktie: Sony knüpft an alte Erfolge an | Aktie: W&W setzt auf Digitalisierung

79 Aktie: Goldspekulation mit Kinross | Anleihe: 5,7 Prozent von Tesla

80 Fonds: Anleiheskandal in Mannheim

81 Chartsignal: Pfund-Absturz

Erfolg

82 Coaching: Drei Besuche, drei Versuche: Was taugen Berufsberater?

85 Kolumne: Sprengers Spitzen: Brauchen Unternehmen einen Verhaltenskodex?