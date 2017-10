18 Lidl: Der Discounter ließ in den vergangenen Jahren alle Rivalen hinter sich. Nun lässt die Schlagkraft nach – und Konzernchef Klaus Gehrig besinnt sich auf alte Erfolgsrezepte

3 Vorwort 6 Standpunkte: Zehn-Punkte-Plan für Bildung | Katalonienkrise | Tesla | Tarifrunde | Börsenrekorde 10 Kompakt: Stahlgipfel | Cum-Ex-Skandal | Allianz in Indien | AfD-Stiftung | Einlagensicherung | Deutsche Bahn | Brexit | Goldkäufe | Ökokredite | Grafik: Wie umweltfreundlich Elektroautos tatsächlich fahren – verglichen mit Benzinern, Diesel und Brennstoffzelle 16 Chefbüro: Lars Dittrich, Mythos Film

36 Private Banking: Schweizer Institute dominieren das Geschäft mit den Reichen – auch ohne Bankgeheimnis 40 Opel: Welche Einschnitte der neue Eigentümer PSA plant 44 Adidas: Das schmutzige Geschäft mit dem US-Collegesport 46 Stada: Vorstandschef Claudio Albrecht will mit Läusemitteln zum Erfolg 48 Pharma: Werden Medikamente bald nach Wirksamkeit bezahlt? 50 Spezial: Expo Real Luxuswohnen im Hochhaus

Lidls Schlagkraft lässt nach. Mit alten Discounttugenden und neuem Kostendruck will Konzernchef Klaus Gehrig zurück auf Kurs – und riskiert einen gnadenlosen Preiskampf mit Aldi.

Lidls neue Kampfansage an Aldi

Der Volkswirt

66 Wissenschaft: Raus in die Wirklichkeit: Eine neue Generation junger Volkswirte setzt auf realitätsnahe Forschung mit gesellschaftlichem Mehrwert

68 Konjunktur: Deutschland Die Investitionen steigen 2017 nur moderat

69 Denkfabrik: Der Ökonom Horst Wildemann mahnt: In Zeiten der Disruption müssen Mittelständler radikal neu denken

Geld

70 Anleihen: Die US-Notenbank kauft erstmals weniger Staatsanleihen. Kann das gut gehen?

74 Immobilien: Ein Ortsbesuch in der Provinz belegt den Wahnsinn am Häusermarkt

76 Steuern und Recht: Flugzeugfonds | Schwangerschaft | Zweitwohnsitz | PKV-Treuhänder | Sozialabgaben

78 Geldwoche: Trend: La Niña befeuert den Ölpreis

79 Dax-Aktien: Unannehmbare Linde | Aktie: Dauerbrenner Pernod Ricard

80 Aktie: Leoni auf Hochtouren | Aktie: Covestro klopft an Dax-Tür

82 Fonds: Schroder Euro Equity

83 Anleihe: Rendite aus der Steiermark