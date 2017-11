Unternehmen & Märkte

36 Aldi Nord: Beim Discounter läuft der große Umbau. Bis 2019 soll so die Lücke zur Konkurrenz geschlossen sein

42 Siemens: Personalvorständin Janina Kugel steht vor der größten Bewährungsprobe ihrer Karriere

48 Sparkassen: Die Institute plagen noch viel größere Probleme als der drohende Abgang des Verbandspräsidenten

51 Air-Berlin:-Pleite Geschäftsreisende zahlen derzeit mächtig drauf. Daran wird sich so schnell nichts ändern

52 FlixBus: Der Fernbusdurchstarter, der den US-Markt aufrollen will, unterschätzt seine neuen Wettbewerber

Innovation & Digitales

56 Medizin: Die Genschere verspricht neue Therapien und Milliardengeschäfte, birgt aber große Ethikprobleme

60 Start-up der Woche: Lunchit erleichtert die Abrechnung von Essensschecks

62 Soziale Netzwerke: Wie Aktivisten den Hass bei Facebook und Co. eindämmen