Lesen Sie in der neuen WirtschaftsWoche: Die perfide Psychologie des Kaufens: Wie der Handel mit Hilfe von Hirnforschern, Verhaltensökonomen und Datenanalysten die Kunden verführt.

30 Regierungsbildung: Kommt die große Koalition? Und was kann sie leisten? Fragen an die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer 34 Lobbyismus: Die Jahreschronik der prominentesten Seitenwechsler 36 Frankreich: Deutsche Mittelständler sind von Macron enttäuscht 39 Nahost: Palästina hat sich zum IT-Standort entwickelt – nun bedroht Donald Trump den zarten Aufschwung

Unternehmen & Märkte

42 Hausfeld: Die US-Kanzlei inszeniert sich als Kämpferin für die gute Sache

46 E.On: Vorstandschef Johannes Teyssen über Angriffslust in schwierigen Zeiten

50 Easyjet: Von der Deutschlandoffensive profitieren nur wenige Passagiere

51 Krankenversicherung: Das Start-up Ottonova ist ein Modell für private Kassen

52 Medien: Warum Buzzfeed und andere Onlinemedien in der Krise stecken

54 Spielebranche: Die Hersteller fahnden nach Ideen, um gegen Tablets und iPhones zu punkten

Innovation & Digitales

56 Überwachung: Mit neuer Software spähen US-Unternehmen ihre Mitarbeiter aus. Nun zieht diese Praxis auch in deutschen Firmen ein

62 Spenden: Smartphone statt Überweisungsschein: Wie neue Anbieter in digitalen Zeiten Wohltäter locken

63 Start-up der Woche: Jim Drive will den Abschleppdienst modernisieren