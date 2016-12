WirtschaftsWoche Ausgabe 53/2016

Umbrüche

40 Energie: Vom Atomfreund zum Ökomanager – der erstaunliche und nicht ganz freiwillige Wandel von E.On-Chef Johannes Teyssen

48 Personalien: Wer im kommenden Jahr in die Führungsetagen der Unternehmen aufsteigt, wer seine Vertragsverlängerung jetzt durchbekommt, wer gehen muss

Schnittpunkte

56 Handel: In Minden, in der westfälischen Provinz, wehrt sich ein traditionelles Modehaus erfolgreich gegen Onlinekonkurrenz und Billigketten. Eine Blaupause auch für andere Branchen?

62 BMW: Donald Trump gefährdet die Milliardeninvestition des Autobauers in Mexiko

63 Deutsche Bank: Die US-Justizbehörden mischen bei immer mehr Unternehmen mit

64 Lufthansa: Wie die Fluglinie auf Terror und Unruhen reagiert

66 Voestalpine: Innovationen helfen gegen globale Stahlüberkapazitäten

67 Übernahmen: Politik würgt nach Kuka, Aixtron und Co. den chinesischen Kaufboom in Deutschland ab

68 Wirtschaftskriminalität: Internetbetrüger geben sich als Chefs aus und zocken Unternehmen ab