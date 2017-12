In der Europäischen Zentralbank kamen einem Insider zufolge Diskussionen über eine mögliche Änderung am Forward Guidance auf.

Frankfurt am Main

Einige EZB-Währungshüter haben sich Insidern zufolge auf der Ratssitzung Signale von der Notenbank gewünscht, eventuell Änderungen im geldpolitischen Ausblick vorzunehmen. „Einige wollten sagen, wenn die Inflation weiterhin zunimmt, werden wir gezwungen sein, vielleicht die Forward Guidance zu ändern“, sagte eine der mit den Überlegungen vertrauten Personen. Als „Forward Guidance“ wird in der Fachwelt der geldpolitische Ausblick einer Zentralbank bezeichnet. Die meisten Ratsmitglieder hätten allerdings schlicht an dem bisherigen Formulierungen im Ausblick festhalten wollen. Die Europäische Zentralbank (EZB) lehnte eine Stellungnahme ab.

Aktuell enthalten die zukunftsgerichteten Aussagen der Notenbank unter anderem den Passus, dass die Schlüsselzinsen noch weit über die Zeit der Anleihenkäufe hinaus auf dem aktuellen Niveau bleiben werden. Die EZB bekräftigte zudem auf der Ratssitzung, dass die vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe ab Januar auf 30 Milliarden Euro pro Monat halbiert, dafür aber bis mindestens Ende September 2018 fortgesetzt werden sollen.