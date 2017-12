MoskauIn Russland rettet die Zentralbank einem Insider zufolge das nächste strauchelnde Geldinstitut vor dem Aus. Dabei gehe es um die Promsvyazbank, die zu den größten privatwirtschaftlichen Kreditgebern des Landes gehöre, sagten zwei mit der Sache vertraute Personen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach stellte die Notenbank deren Eigentümer zuvor vor die Wahl: Entweder sie schießen dem Geldhaus 100 Milliarden Rubel, das entspricht aktuell rund 1,45 Milliarden Euro, frisches Geld zu, um dessen Kapitalbasis zu stärken - oder die Notenbank übernimmt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Zentralbank einem russischen Geldhaus unter die Arme greift. Im September hatte die Zentralbank bereits die B&N Bank gerettet. Sie ist, gemessen an der Bilanzsumme, das zwölftgrößte Geldinstitut Russlands. Kurz zuvor hatte die Zentralbank der strauchelnden Großbank Otkritie unter die Arme gegriffen. Deren Kapitalbedarf wurde auf bis zu umgerechnet 5,9 Milliarden Euro geschätzt, was das Vorhaben zur teuersten Bankenrettung in der Geschichte Russlands machen könnte.