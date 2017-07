Gegenüber in Werk 1 feiern am Donnerstag Abend ein Dutzend Versicherer und jede Menge Kreative, dass München von der Bundesregierung jetzt zum Sitz des Insurtech Hubs ausgerufen wurde. Zur Erläuterung: Mit seiner Hub-Initiative will der Bund die Digitalisierung von Schlüsselbranchen beschleunigen.

Zwölf davon gibt es in Deutschland mittlerweile, alle an unterschiedlichen Standorten. Für Chemie beispielsweise in Mannheim und Ludwigshafen, für Fintechs in Frankfurt oder für Digital Health in Nürnberg und Erlangen. Alle also mit Bezug zu Regionen, in denen die großen Player der jeweiligen Branche ihren Sitz haben. Nur in München gibt es nach dem Mobility Lab jetzt das zweite Zentrum einer Branche.

Die Bezeichnung „DE Hub“ soll vor allem im Ausland irgendwann zum festen Begriff für Innovationen „Made in Germany“ werden. So zumindest stellt sich Stefan Schnoor, der zuständige Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums, die Zukunft vor. Auch sollen sich die Hubs austauschen, auch wenn sie in noch so unterschiedlichen Branchen unterwegs sind.

„Dazu brauchen wir auch keine langen Bärte und Hoodies“, erklärt Bitcom-Chef Achim Berg die typisch äußerlichen Klischees der Tech-Welt nicht zur Grundvoraussetzung für Insurtechs. Schließlich lösen etliche Vertreter der Branche, die auch an diesem Abend in dunklem Anzug und Krawatte erscheinen sind, trotz der tropischen Temperaturen nicht den obersten Hemdenknopf.





Noch geringe Investitionen im Branchenvergleich



Joachim Wenning, seit knapp einem Vierteljahr der neue Chef der Munich Re, hat zumindest auf die Krawatte verzichtet. Der 52-Jährige bezeichnet sich selbst gerne als „Perfektionist“. In einem Umfeld, in dem Versuch und Irrtum zum Alltag gehören und viele gute Ideen den Realitätscheck nicht bestehen, müsste er eigentlich fremdeln. Macht er aber nicht. Alles, was funktioniere, sei perfekt, gibt er sich entspannt. Sein Haus ist einer der Hauptinitiatoren des Hubs, für dessen Gründung es nur sechs Monate ab dem ersten vagen Treffen brauchte.

Dabei sind die Summen, mit denen aufstrebende Unternehmen aus der Versicherungsbranche von der Industrie und von Fonds unterstützt werden, noch immer gering im Vergleich zur IT, Biotechnologie oder Autoindustrie. Bei rund 1,6 Milliarden Dollar soll das Gesamtvolumen im Moment weltweit liegen, haben Experten errechnet. Allerdings taucht der Begriff Insurtech auch seit 2011 erst auf, in anderen Branchen sind junge innovative teils seit Jahrzehnten auf der Suche nach Investorengeldern. Auch ein Indiz, wie lange die Versicherungsbranche in alten Denkmustern verharrt hat.

Das soll sich jetzt alles ändern. Nicht schlagartig, aber kontinuierlich. Der Organismus werde so auf Trab gebracht, so drückt es Munich Re-Chef Wenning später bei der Podiumsdiskussion auf der Bühne aus. Man solle jetzt aber nicht vor lauter Angst vor der Zukunft die Fähigkeiten von Google überschätzen und dabei die eigenen unterschätzen. Und sein Kollegen Achim Mascher, Organisationsvorstand bei der Allianz, mahnt, man müsse die Digitalisierung auch in ihrer ganzen Konsequenz verstehen, um die Wucht zu verstehen, mit der sie die Branche verändert.

Natürlich haben sie sich an diesem Abend auch Expertise von außen geholt, um einen Eindruck zu bekommen, was in den kommenden Jahren auf sie zukommt. Knackpunkt seien schließlich die vielen Dinge, die heute noch nicht vorhersehbar sind, glaubt der Gründer Klaus Hommels. „Veränderungsdruck gibt es erst dann, wenn die Tundra in Flammen steht“ findet er drastische Worte. Soweit ist es in der Versicherungsbranche im Moment noch nicht.