New YorkDie Abschaffung des wegen Manipulationen in Misskredit geratenen Interbanken-Zinssatzs Libor rückt möglicherweise näher. Finanzinstitute sollten sich auf diesen Schritt nach 2021 vorbereiten, sagte eine Vertreterin der New Yorker Federal Reserve am Dienstag. Der Dollar-Libor könnte allerdings auch noch nach diesem Datum existieren. Die US-Notenbank Federal Reserve will ab dem zweiten Quartal drei Alternativen zum Dollar-Libor veröffentlichen. Dazu zählen die Referenz-Zinzsätze Secured Overnight Financing Rate (SOFR), Tri-party General Collateral Rate (TGCR) und Broad General Collateral Rate (BGCR). Sie sollen auf Daten für Übernacht-Repo-Geschäften basieren. Die Fed hält die Zinssätze für sicher.