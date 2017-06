ZürichDer aktivistische Investor RBR ist beim Schweizer Vermögensverwalter GAM Holding ausgestiegen. „Wir sind der Meinung, dass GAM von den Zielen her zu wenig ambitioniert ist“, sagte RBR-Chef Rudolf Bohli am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. „Aber wir respektieren auch, dass die Mehrheit der Aktionäre das in Ordnung findet.“ RBR habe mit dem rund 4,5-prozentigen GAM-Paket gut verdient, erklärte Bohli. „Das war ein guter Return.“

Eine GAM-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme ab. Dienstagabend war bekanntgeworden, das die Credit Suisse 4,73 Millionen GAM-Aktien, entsprechend einem Paket von drei Prozent, in einem beschleunigten Orderbuch-Verfahren zum Preis von je 13,15 Franken platziert hat. Bohli zufolge hatte RBR zuvor bereits Aktien über die Börse verkauft. Am Aktienmarkt gingen die GAM-Titel auf Talfahrt und sanken um 3,7 Prozent auf 13,10 Franken.