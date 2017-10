ZürichEigentlich war die Liste der Probleme für Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam bereits groß genug: Die zweitgrößte Bank der Schweiz steckt mitten im Umbau, das Verhältnis zu Aktionären gilt als angespannt. Sie fragen sich, wie die Strategie der Bank in den kommenden Jahren aussehen soll. Ausgerechnet in dieser kritischen Phase muss der Manager auch noch die Attacke des aktivistischen Investors RBR Capital abwehren.

Der Fonds hat eine Beteiligung an der Credit Suisse aufgebaut. Offenbar will er das Institut in drei Teile aufspalten – in eine Investmentbank, einen Vermögensverwalter für Privatkunden und einen Fondsanbieter. Angesichts der schwierigen Lage bei der Credit Suisse scheint der Angriff fast schon überfällig, die Erfolgsaussichten sind jedoch ungewiss.