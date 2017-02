ZürichDer Großaktionär Harris Associates rät der Credit Suisse zu einer Neubewertung der Börsenpläne für ihre Schweiz-Tochter. „Ist es sinnvoll, kurzfristig über etwas mehr Kapital zu verfügen und dafür die Kontrolle über ein attraktives Geschäft zu einem gewissen Grad abzugeben, indem man einen Teil zu einem tiefen Preis verkauft?“, sagte David Herro von dem aktivistischen Aktionär der Wirtschaftszeitung „Finanz und Wirtschaft“ in einem am Dienstag auf der Internetseite veröffentlichten Interview. „Oder ist es besser, das Schweizer Geschäft zu behalten, zumal die größten Probleme in Sachen Eigenkapital wohl hinter uns sind.“ Die Argumente für einen Börsengang seien heute weniger überzeugend als im Herbst 2015, als der Plan ausgearbeitet wurde.