FrankfurtVor zwei Jahren verdonnerten die amerikanischen Behörden die Commerzbank zu einer Geldbuße von umgerechnet 1,2 Milliarden Euro, weil Geschäfte der Bank mit iranischen Kunden gegen US-Sanktionen verstoßen haben sollen. Die New Yorker Finanzaufsicht Department of Financial Services verlangte von der Bank außerdem, sich von mehreren Mitarbeitern zu trennen. Vier dieser Mitarbeiter arbeiteten für die Commerzbank in Deutschland. Das Problem: Nach deutschem Arbeitsrecht hatten sich die Banker nichts zuschulden kommen lassen. Nun ist vor kurzem der vierte Fall endgültig entschieden worden – und wie in allen anderen Fällen auch siegte letztlich der betroffene Mitarbeiter.

Die Bank war zunächst durch alle Instanzen gegangen und bis vor das Bundesarbeitsgericht gezogen, das am 29. Juni hätte entscheiden sollen. Doch kurz vorher zog die Bank ihre Revision zurück. „Nachdem das BAG die Vergleichsgespräche durch den Hinweis fördern wollte, dass die Revision der Bank nach vorläufiger Beratung wahrscheinlich zurückgewiesen wird, wollte die Bank dann offensichtlich eine weitere öffentliche Entscheidung zu ihren Lasten vermeiden und hat die Revision zurückgenommen“, sagte der Anwalt des betroffenen Mitarbeiters, Christian Kaiser, dem Handelsblatt. Die Bank wollte sich nicht dazu äußern. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuerst über die Entscheidung berichtet.