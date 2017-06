RomItaliens Zentralbank hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum leicht nach oben geschraubt. Die Bank von Italien erwartet nun für 2017 einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 1,0 Prozent, wie sie am Freitag in Rom mitteilte. Bislang wurde mit 0,9 Prozent gerechnet. Mit den verbesserten Konjunkturaussichten würden auch die Investitionen wieder stärker zulegen. Das wiederum stütze den privaten Verbrauch. Für 2018 erwartet die Notenbank jetzt ein Plus von 1,2 statt wie noch im Januar von 1,1 Prozent.