RomItaliens Notenbank drängt einem Insider zufolge auf eine Aufweichung neuer Richtlinien der EZB-Bankenaufsicht für den Umgang mit notleidenden Krediten. Die Bank von Italien wolle zumindest erreichen, dass mit Sicherheiten unterlegte, neu als Problemdarlehen eingestufte Kredite ausgenommen werden, sagte eine mit der Situation vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.

Auch der Altbestand an faulen Krediten solle ausgegliedert werden. Die neuen Vorschriften der EZB-Bankenaufseher sollen zwar nur für solche Kredite gelten, die ab Januar 2018 neu als ausfallgefährdet eingestuft werden. Italien befürchtet aber offensichtlich, dass diese künftig auch für den Bestand an Problemdarlehen in den Bankbilanzen gelten werden.