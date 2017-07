BrüsselDie Europäische Union hat die Staatshilfe für die italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena genehmigt. Die älteste Bank der Welt und die aktuelle Nummer fünf in Italien habe zuvor einem Umbau ihres Geschäftsmodells zugestimmt, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit. Demnach konzentriert sie sich auf kleine und mittelständische Unternehmen sowie auf Privatkunden.