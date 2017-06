PekingDie weltweit zweitgrößte Wirtschaftsmacht China sendet widersprüchliche Konjunktursignale: Einerseits steigerte die Industrie ihre Produktion überraschend deutlich, andererseits wachsen die Investitionen in Immobilien deutlich langsamer, während der Umsatz der Einzelhändler konstant wächst. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hob dennoch seine Wachstumsprognose für dieses Jahr an.

Die Industriebetriebe stellten im Mai 6,5 Prozent mehr her als vor Jahresfrist, wie das Statistikamt am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten lediglich mit einem Zuwachs von 6,3 Prozent gerechnet. Besonders der Bauboom, den die Regierung mit Investitionen in die Infrastruktur anheizt, half den Unternehmen. Dadurch verdoppelte sich der Absatz von Baggern. Große Lagerbestände und langsamer steigende Preise dürften das Wachstum aber künftig bremsen, erwartet Ökonom Louis Kuijs von Oxford Economics in Hongkong.