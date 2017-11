TokioJapans Notenbankchef Haruhiko Kuroda hat offenbar gute Aussichten auf eine zweite Amtszeit: Finanzminister Taro Aso lobte am Donnerstag die Fähigkeiten des Gouverneurs der Bank of Japan. Seit Kurodas Amtsantritt Anfang 2013 habe es eine Abschwächung des Yen gegeben. Dies habe sowohl den für die Wirtschaft wichtigen Exporten als auch dem Arbeitsmarkt geholfen, sagte Aso am Donnerstag.

Ähnlich hatte sich bereits Ministerpräsident Shinzo Abe am Mittwoch geäußert. Eine Entscheidung über den Zentralbank-Chefposten sei aber noch nicht gefallen, sagte er. Die Äußerungen der beiden Politiker festigten an den Finanzmärkten die Einschätzung, dass Kuroda erneut nominiert wird. Seine fünfjährige Amtszeit endet im April 2018.