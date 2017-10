ParisMit einer Grundsatzrede voller historischer Anspielungen und Zitate aus der griechischen Mythologie hat Bundesbankpräsident Jens Weidmann sich in die Debatte um die Stärkung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion eingeschaltet. Es ist die erste ausführliche deutsche Wortmeldung seit der Rede von Emmanuel Macron in der Sorbonne.

Herkules sei nach Paris gekommen und habe am Fuße des Montmartre seine Gefolgschaft angesiedelt. Da hatte er bereits den größten Teil seiner Aufgaben geleistet, mit denen er seine Schuld abtragen musste, rief der als geldpolitischer Falke geltende Weidmann in der deutschen Botschaft in Paris in Erinnerung. Auch die Währungsunion sei noch unvollendet, müsse gar noch mehr leisten als Herkules zur Zeit seiner Pariser Etappe.