Die Commerzbank bietet rund 3000 Mitarbeitern ein Angebot auf Frühverrentung an, wie der Informationsdienst Bloomberg meldet. Insidern zufolge ist das Angebot ein wichtiger Schritt im Rahmen des Stellenabbauplans. Die deutsche Großbank will innerhalb von vier Jahren 9600 Stellen einsparen.

Commerzbank -Chef Martin Zielke hatte im September seine sogenannte Turnaround-Strategie vorgestellt. Diese sieht eine stärkere Automatisierung verschiedener Bankaufgaben mithilfe der Digitalisierung vor, wodurch rund ein Fünftel der Belegschaft nicht mehr gebraucht wird. So sollen die Kosten der angeschlagenen Privatbank nach dem jüngsten Einbruch der Einnahmen gedämpft werden.

Mit der dritten Abbauwelle in acht Jahren will die Commerzbank 7100 Jobs streichen. Seit 2013 gibt es bei der Bank bereits 4750 Stellen weniger. Arbeitnehmervertreter sprechen von einem "Kahlschlag".

Einem internen Dokument zufolge, das Bloomberg vorliegt, wird die Firmenkundenabteilung der Commerzbank bis Ende 2020 am stärksten vom neuen Personalabbau betroffen sein: 2.400 Mitarbeiter sollen dort abgebaut werden. Ende 2016 arbeiteten in der Sparte noch 6611 Beschäftigte. Die neue Zahl beinhaltet auch Stellenwechsler in andere Bereiche des Konzerns und die Auslagerung der Aktienmarkt- und Rohstoff-Abteilung.