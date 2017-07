Bild vergrößern Der US-Zentralbanker rechnet mit einer weiteren Zinserhöhung im laufenden Jahr. Reuters Bild:

Die Inflation zieht in den USA noch nicht so recht an. US-Zentralbanker John Williams rechnet in diesem Jahr dennoch mit einer weiteren Zinserhöhung der Notenbank Fed. Hinweise könnte es in den kommenden Tage geben.