DüsseldorfDas vergangene Jahr 2016 kann Jamie Dimon getrost als „finanziell erfolgreich“ verbuchen. Der Chef der US-Investmentbank JP Morgan erhielt von seinem Arbeitgeber eine erneute Lohnerhöhung in Höhe von 3,7 Prozent. In Zahlen: von einer Million US-Dollar.

28 Millionen Dollar genehmigte das Geldinstitut seinem 60-jährigen CEO; mit folgender Aufteilung: Ein Grundgehalt von 1,5 Millionen Dollar und einen Bonus in Höhe von fünf Millionen Dollar. Außerdem erhielt Dimon Aktien im Wert von 21,5 Millionen Dollar, weil er bestimmte Konzernziele erreicht hatte. Im Vorjahr war Dimons Gehalt um 35 Prozent auf 27 Millionen Dollar angehoben worden. 2014 und 2013 hatte er 11,5 Millionen Dollar verdient. Im Vergleich dazu hat die Deutsche Bank in einem internen Brief angekündigt, die variable Vergütung für viele Führungskräfte für das Jahr 2016 zu streichen.