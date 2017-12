New YorkDie größte US-Bank JPMorgan Chase kann beim Handel an den Finanzmärkten in diesem Quartal nicht mit ihren starken Vorjahreszahlen mithalten. Die Erlöse in diesem Bereich würden um etwa 15 Prozent zurückgehen, kündigte Finanzchefin Marianne Lake am Dienstag auf einer Investorenkonferenz an. Dies entspricht in etwa den Erwartungen von Analysten.

Im vierten Quartal 2016 zeigten sich die internationalen Finanzmärkte besonders aktiv, weil rund um die US-Präsidentenwahl viele Anleger ihre Investments umschichteten.