Auffallen wollen die Grünen dieses Mal mit aller Macht – sie wollen zweistellig werden und Platz drei erobern. Daher präsentieren sie dreimal so viele Großplakate an den großen Straßen als noch im Jahr 2013, insgesamt über als 5000. Sie präsentieren sich als die einzigen, die die Welt, das Klima - und zugleich den Wirtschaftsstandort Deutschland retten: „Zukunft kann man wollen. Oder machen. – Darum grün“ heißt es auf dem Mega-Plakat – „Umwelt ist nicht alles. Aber ohne Umwelt ist alles nichts“ auf dem anderen. Auf dem Plakat mit dem selbsternannten Wirtschaftskommunikator der Grünen, Spitzenkandidat Cem Özdemir steht: „Zwischen Umwelt und Wirtschaft gehört kein oder“.

BerlinWie jetzt? Doch rot-grün? Die Wahlkampagne der Grünen spielt mit der rot-grünen Anmutung: Hintergrund ist sattes Grün, geziert von der obligatorischen Sonnenblume. Doch die zweite Hauptfarbe ist ein kräftiges, ja was eigentlich? Rot? Pink? Erinnert jedenfalls an die Telekom. „Das ist natürlich Magenta“ klärt Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt die verwirrte Hauptstadtpresse auf. „Die Komplementärfarbe zu grün“, und die habe man gewählt, „weil sie so knallt“.

Dank des Dieselskandals und der Konkurrenz durch Tesla, trifft die Kampagne das Megathema des Sommers 2017: Viele in der Wirtschaft seien „zutiefst verunsichert“, denn sie spürten, dass Klimawandel keine Einbildung sei „von irgendwelchen Öko-Spinnern“, sagt Özdemir bei der Vorstellung der Kampagne in einer alten Fabrikhalle im Osten Berlins.

Er sitze oft zusammen mit den Automanagern, erzählt der gebürtige Schwabe, er warne seit langem: „Befreit euch von falschen Freunden!“. Denn Union, SPD und FDP suggerierten zu Unrecht, dass man „noch in 100 Jahren mit dem Verbrennungsmotor herumfahren“ könne. Damit jedoch, „geben sie euch den Todeskuss“, prophezeit der Grüne den Chefs von VW, Mercedes & Co. Die Frage sei längst nicht mehr ob das Elektroauto gebaut werde, sondern nur noch „von wem“. Hier möchten die Grünen an der Seite der E-Autobauer in die Zukunft marschieren – als Regierungspartei.

Katrin Göring-Eckardt liefert dann die Formulierungen für die klassischere Klientel der Ökopartei: „Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“, zitiert sie den Standardspruch, mit dem die Grünen schon 1983 Wahlwerbung machten. Natürlich ist das nicht die einzige Botschaft. „Gesundes Essen kommt nicht aus einer kranken Natur“, steht auf einem anderen Plakat, „Von weniger Europa hat keiner mehr“ und „Integration muss man umsetzen. Nicht aussitzen“. Weitere Themen sind Europa, Chancengleichheit, Integration, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Kinderarmut.