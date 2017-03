FrankfurtDie Deutsche Bank hat den offiziellen Startschuss für ihre acht Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung gegeben. Die größte deutsche Bank legte den Ausgabepreis für die 687,5 Millionen neuen Aktien am Sonntag wie erwartet auf 11,65 Euro fest, wie sie in Frankfurt mitteilte. Das ist ein Abschlag von rund 35 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Das Geldhaus will mit der Kapitalerhöhung die restlichen Zweifel an ihrer Eigenkapitaldecke ausräumen. Aktionäre können die neuen Papiere von Dienstag an bis zum 6. April zeichnen - für je zwei ihrer Anteilsscheine erhalten sie ein Bezugsrecht für eine neue Aktie. Mehrere Großaktionäre haben bereits signalisiert, dass sie mitziehen wollen.

Die Deutsche Bank schöpft ihr genehmigtes Kapital mit der Ausgabe der neuen Aktien voll aus, die Zahl der Papiere wird auf mehr als zwei Milliarden aufgebläht. Die harte Kernkapitalquote soll damit von knapp zwölf Prozent auf gut 14 Prozent steigen, die kritische Verschuldungsquote soll sich auf 4,1 Prozent von 3,5 Prozent verbessern. Um den Erfolg der Kapitalerhöhung muss sich die Bank keine Sorgen machen: 30 Banken wären bereit, ihr überzählige Aktien notfalls zum Ausgabepreis abzunehmen.