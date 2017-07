AthenGriechenland lässt sich beim Termin für eine Rückkehr an den Kapitalmarkt nicht in die Karten gucken. Man schaue sich Entwicklungen und Trends an den Anleihe-Märkten genau an, sagte Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos am Donnerstag vor Journalisten in Athen. „Und wenn wir den Zeitpunkt für richtig halten, werden wir den ersten Schritt in Richtung Märkte gehen.“ Ein solches Comeback sei Teil einer gesamten Strategie, um sicherzustellen, dass Griechenland nach Ende des dritten Rettungsprogramms im August 2018 vollständig an die Finanzmärkte zurückkehre. Von dieser Strategie hänge auch der Zeitpunkt ab. Investoren erwarten, dass Griechenland schon bald in einem Testlauf die Märkte anzapfen wird.