MadridDie spanische Notenbank senkt wegen der politischen Unsicherheit in der Region Katalonien ihre Wachstumsprognose für die beiden kommenden Jahre leicht. 2018 werde das Bruttoinlandsprodukt wohl statt 2,5 um 2,4 Prozent und 2019 statt 2,2 um 2,1 Prozent zulegen, teilte die Notenbank am Freitag in Madrid mit. „Die Auswirkungen der politischen Ungewissheit, die Katalonien umgibt, stellen eine zusätzliche Belastung für die Entwicklung der spanischen Wirtschaft dar“, hieß es zur Begründung. Das werde zumindest teilweise durch verbesserte Markterwartungen, vor allem in der Euro-Zone, ausgeglichen.