BuckinghamshireNicht nur in Deutschland, auch in Großbritannien schwitzen wegen der Hitzewelle die Menschen in ihren Büros. Der 20-jährige Brite Joey Barge aus Buckinghamshire, so berichtet die „Daily Mail“, kam daher in kurzer Hose zur Arbeit – und wurde aus Gründen der Kleiderordnung wieder nach Hause geschickt.

Aus Protest zog sich der Callcenter-Angestellte daraufhin ein Kleid an und fuhr zurück ins Büro. Auf dem Weg dorthin schoss er Fotos von sich, postete diese auf Twitter – und erntete tausende Reaktionen.