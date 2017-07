Jetzt haben sich die Streithähne nach Informationen des Handelsblatts außergerichtlich geeinigt. Juwi hat demnach die drei Windräder zurückgenommen. Der Projektentwickler, der seit Ende 2014 mehrheitlich dem Mannheimer Versorger MVV Energie gehört, soll laut Unternehmenskreisen rund 14 Millionen Euro für die Rückabwicklung an die Stadtwerke gezahlt haben. „Über die Inhalte der Einigung haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart“, hieß es auf Handelsblatt-Anfrage unisono bei Juwi und den Pfalzwerken.

Die Millionenzahlung will Juwi freilich nur als sehr kurzfristigen Verlust verstanden wissen, wirklich nennenswerte negative wirtschaftlichen Auswirkungen soll der Deal nicht haben. Der Grund: Am Firmensitz in Wörrstadt bei Mainz geht man davon aus, dass sich für die drei Windräder schon ein neuer Käufer finden wird. „Wir sind in konkreten Verhandlungen und rechnen damit, dass wir diese im Laufe des Jahres abschließen können“, erklärte ein Juwi-Sprecher.