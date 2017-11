In Anspielung auf FDP-Chef Christian Lindner heißt es in einer der Social-Media-Anzeigen: „Christian sagt: Es ist ein weiter Weg nach Jamaika“. Antwort eines Reggaemusiker dazu: „No, man, just one non-stop flight“ („Nein, Mann, nur einen Nonstop-Flug“). Oder in Bezug auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) heißt es: „Angela sagt: Jamaika ist eine Option“. Daneben das Bild eines lachenden Jamaikaners: „I say: All right, man.“ („Ich sage dazu: alles klar, Mann“).