FrankfurtEs ist eine beachtliche Summe, mit der die Deutsche Bank für ihre fahrlässig schlampigen Geldwäsche-Kontrollen büßen muss. Umgerechnet rund 590 Millionen Euro zahlt das Institut an die britische Behörde FCA und die New Yorker Aufsicht DFS.

Die 163 Millionen Pfund, die davon an die FCA gehen, sind sogar der höchste Betrag, der je wegen mangelnder Geldwäsche-Kontrollen verhängt wurde. Da eine Einigung mit weiteren an der Untersuchung beteiligten Behörden wie dem US-Justizministerium noch aussteht, ist das Kapitel außerdem noch nicht endgültig abgeschlossen. So weit, so schlecht.