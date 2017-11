BerlinDie deutschen Exporte sind im September leicht gesunken. Sie schrumpften um 0,4 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 1,1 Prozent gerechnet, nachdem es im August noch ein kräftiges Plus von 2,0 Prozent und im Juli eine Zunahme von 0,5 Prozent gegeben hatte. Die Importe fielen nach ebenfalls zwei Anstiegen in Folge überraschend um 1,0 Prozent.

Insgesamt verkauften die Unternehmen Waren im Wert von 110,4 Milliarden Euro ins Ausland, was einer Zunahme von 4,6 Prozent zum September 2016 entspricht. Die Geschäfte mit den anderen Euro-Ländern zogen um 4,2 Prozent an, die mit den restlichen EU-Staaten um 1,7 Prozent. Die Ausfuhren in Länder außerhalb der Europäischen Union – von den USA bis China – wuchsen um 6,5 Prozent.