ParisDie französische Industrie hat ihre Produktion im September hochgefahren. Die Betriebe des gesamten Produzierenden Gewerbes stellten 0,6 Prozent mehr her als im Monat davor, wie das Statistikamt Insee am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet. Im August hatte es noch einen Rückgang von 0,2 Prozent gegeben.