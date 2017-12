WashingtonDas US-Handelsdefizit hat sich im Oktober deutlich erhöht. Die Importe übertrafen die Exporte mit 48,7 Milliarden Dollar so stark wie seit Januar nicht mehr, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das Defizit fiel damit um 8,6 Prozent größer aus als im Vormonat.

Die Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen verharrten bei knapp 196 Milliarden Dollar. Die Einfuhren legten dagegen um 1,6 Prozent auf den Rekordwert von fast 245 Milliarden Dollar zu – nicht zuletzt wegen höherer Preise für Rohöl.